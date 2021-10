Eccellenza, Girone A: spicca Arenzano-Genova Calcio nella quarta giornata

Se non è un derby, poco ci manca. Domenica alle 15 al Gambino si affrontano Arenzano e Genova Calcio con i biancorossi che partono in leggero vantaggio anche se con pochissimi minuti nelle gambe. Gli ospiti infatti hanno riposato alla prima di campionato, poi hanno pareggiato alla seconda contro Finale in trasferta, ottimo punto, e infine non hanno giocato contro il Ventimiglia.

Sfida Arenzano-Genova Calcio in Eccellenza

La squadra frontaliera doveva essere la sfidante della Genova Calcio domenica scorsa ma a causa di una coda in autostrada è arrivata fuori tempo massimo al campo. L’arbitro ha così deciso di non far giocare la partita, il gudice sportivo si pronuncerà il 5 ottobre sull’argomento, ma nel frattempo i biancorossi sono scivolati al penultimo posto in classifica.

Stessa posizione nella graduatoria del girone A di Eccelllenza per l’Arenzano che in questo campionato è caduto in due occasioni, entrambe in trasferta. I rossoneri hanno perso 2-1 sia contro il Taggia, capolista in classifica, che contro l’Ospedaletti Calcio, in mezzo c’è stato il pareggio 0-0 contro Pietra Ligure in casa.

A chiudere il programma della quarta giornata del girone A del campionato di Eccellenza saranno Albenga-Ospedaletti, Cairese-Taggia. Varazze Don Bosco-Pietra Ligure e Ventimiglia-Finale. Truno di riposo per l’Alassio.