Eccellenza, girone A: diciottesima giornata senza le genovesi

Tutto pronto per la prossima giornata di Eccellenza con gare in programma domenica pomeriggio. Già rinviata la partita più importante, quella tra Cairese e Genova Calcio con seconda e prima della classe che avrebbero giocato una contro l’altra. La sfida si giocherà invece mercoledì 9 febbraiio alle ore 18,30.

Tutte le altre gare invece si dovrebbero disputare regolarmemte a partire da quella tra Albenga e Ventimiglia con i padroni di casa che con una vittoria balzerebbero in testa al girone, per i frontalieri la gara è importante per tornare a contatto con il quinto posto che vale i playoff. L’Alassio, ultimissimo in classifica con soli due punti giocherà in casa contro l’Ospedaletti, penultimo a quota 14 come l’Arenzano che però non giocherà domenica perché a riposo.

Scontro playoff quello tra Taggia e Pietra Ligure con i primi che hanno ventisei punti e sono quarti e gli ospiti che ne hanno ventiquattro e possno così provare il sorpasso. In mezzo a loro a quota 24 c’è il Finale che invece se la vedrà con il Varazze Don Bosco, terzultimo a 18.