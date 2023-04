Eccellenza, giovedì tutti in campo

Sarà un giovedì di passione il prossimo per il campionato di Eccellenza, la Pasqua fa anticipare il turno di campionato per il massimo campionato regionale in cui l'Albenga, capolista e vicina alla Serie D, sfida il Taggia per dimenticare i cinque schiaffi presi domenica scorsa dal Busalla. La Lavagnese seconda affronta il Baiardo in trasferta, mentre il Campomorone Sant'Olcese che ha appena recuperato tre punti dopo la vittoria a tavolino con il Rapallo Ruentes, se la vedrà con il Busalla. Match tutto genovese tra Athletic Albaro e Genova Calcio, e tra Sestrese e Voltrese, partita molto delicato in ottica playout. Tutte le gare si giocheranno alle 18 tranne Albaro-Genova Calcio alle 18,30, Arezano-Cairese alle 19 e Canaletto Sepor-Forza e Coraggio alle 20,30.

Le partite di Eccellenza di giovedì 6 aprile

Albenga-Finale

Baiardo-Lavagnese

Campomorone Sant'Olcese-Busalla

Sestrese-Voltrese

Imperia-Taggia

Rapallo Ruentes-Rivasamba

Athletic Albaro-Genova Calcio

Arenzano-Cairese

Canaletto Sepor-Forza e Coraggio