Genova Calcio tris al Taggia, Bruzzone: "Grande prestazione"

Buona, anzi buonissima, la prima per la Genova Calcio che all'esordio stagionale in Eccellenza batte il Taggia 3-0. I biancorossi si portano in vantaggio dopo quattrodici minuti con Gnecchi e poi raddoppiano prima della fine della frazione con Parodi.

La gara non è chiusa, il Taggia è una squadra forte e non è un caso se l'anno scorso è arrivata fino agli spareggi per la Serie D. Così la Genova Calcio è costretta agli straordinari per trovare il successo. Il sigilo finale arriva a dieci minuti dal termine ancora con Gnecchi che firma la sua doppietta personale.

Max Bruzzone parla dopo Genova Calcio-Taggia

Al termine della gara parla ai canali social della società Max Bruzzone,oggi in panchina al posto dello squalificato Maisano. La soddisfazione è palapabile: "Abbiamo fatto una buonissima partita contro una squadra molto forte. Il caldo è stato pesante ma noi abbiamo retto bene e corsa davvero molto. Questo è un successo che ci regala autostima ed entusiasmo. Domenica si va a Busalla per un altro match molto difficile, se continuiamo a giocare con questa qualità intensita e voglia possiamo fare bene".