Genova Calcio dal paradiso all’inferno, super rimonta della Cairese

Termina nella maniera peggiore l’imbattibilità della Genova Calcio che perde oggi lo scontro al vertice contro la Cairese per 3-2. I genovesi cadono quando sembrano avere la partita in mano e restano così al quarto posto raggiunti dal Finale a quota 11, mentre davanti la Cairese raggiunge il Taggia in vetta. Un brutto ko per i biancorossi che potevano appprofittare del doppio ko della capolista Taggia e dell’Albenga seconda della classe.

La cronaca di Genova Calcio-Cairese

La Genova Calcio oggi si butta letteralmente via. I padroni di casa si portano in vantaggio di due reti proprio a inizio gara grazie alla doppietta nel giro di meno di venti minuti di Parodi in gol al 3’ su rigore e al 18’ su azione da corner. Tutto sembra andare per il meglio per i ragazzi genovesi che invece di continuare spengono la luce. Al 38’ la Cairese accorcia con Poggi e riporta i suoi in gara.

Nella ripresa la partita si ribalta, al 55’ ci prova Parodi ma è l’ultima occasione per la Genova Calcio che finisce per capitolare al 59’ colpita in spaccata da Poggi e all’83 con Pastorino appena entrato. E' la rete che cosegna una rimonta incredibile alla Cairese e rappresenta una doccia gelato per la Genova Calcio.

Ora la squadra del capoluogo dovrà cercare di dimenticare in fretta e ripartire, domenica prossima alle 15 arriva la trasferta di Alassio contro l’ultima in classifica, grande occasione per continuare la corsa verso i vertici dell’Eccellenza.