Arenzano: altro stop, Finale troppo forte

Niente impresa per i rossoneri che cadono in trasferta 4-2 contro il forte Finale. La sfida inizia nel peggiore dei modi per l’Arenzano che va sotto già al 5’ colpita da Fabbri. Gli ospiti però non ci stanno e al 31’ riescono a far tornare la gara in equilibrio, segna Mancini ma il merito è di tutta la squadra che lo manda in rete con una bella azione in velocità. I padroni di casa rispondono subito e dopo sei minuti trovano nuovamente il vantaggio con un gran gol al volo di Garibbo.

La voglia dei genovesi non basta in una ripresa che vede il Finale trovare i due colpi del ko a poca distanza l’uno dall’altro: al 54’ segna Pare, dieci minuti più tardi tocca a Debenedetti e per i rossoneri non c’è più nulla da fare. La rete di Craviotto nel finale serve solo a rendere meno pesante il punteggio finale nel tabellino.

Con questa sconfitta l’Arenzano resta penultima in classifica con 1 punto e nessun successo in questo campionato, prossimo match contro il Ventimiglia.

Il tabellino di Finale-Arenzano

Finale - Arenzano 4-2

Marcatori: 8’ Fabbri, 12’ Mancini, 32’ Garibbo, 54’ Pare, 64’ Debenedetti, 89’ Craviotto

Finale: Porta, Caligaris, Fazio, Pare, Scarrone, De Benedetti, Faedo, Garibbo, Debenedetti, Odasso, Fabbri

Arenzano: Berruti, Cosentino, Calcagno, Fossati, Baroni, Pirozzi, Oggianu, Lupi, Craviotto, Damonte, Mancini.

Ammoniti: Scarrone, Fabbri, Pirozzi, Minardi