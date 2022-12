Eccellenza, tra le partite di domenica spicca Campomorone Sant'Olcese-Lavagnese

Sedicesima giornata del campionato di Eccellenza e ultima prima della sosta natalizia. Domenica 18 dicembre alle 15 continuerà la corsa in testa dell'Albenga che, impegnato sul difficile campo dell'Imperia, proverà a dare l'ennesima spallata ad un campionato che guida con ben 40 punti, tredici in più del Forza e Coraggio, neopromossa e seconda in classifica impegnata contro la Sestrese in trasferta.

Il Baiardo proverà a fermare l'Arenzano, terza al pari della Cairese attesa dal match con il Rapallo Ruentes, e del Campomorone Sant'Olcese impegnato invece nel big match di giornata contro la Lavagnese, quarta a quota 25 punti. Stesso punteggio per la Genova Calcio che proverà il sorpasso nella sfida con il Rivasamba. Di seguito tutte le sfide di domenica:

Baiardo-Arenzano

Athletic Albaro-Finale

Campomorone Sant'Olcese-Lavagnese

Canaletto Sepor-Busalla

Sestrese-Forza e Coraggio

Imperia-Albenga

Rapallo Ruentes-Cairese

Rivasamba-Genova Calcio

Voltrese-Taggia