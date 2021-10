Campomorone, poker spettacolo al Cadimare e ritorno in testa

Giornata perfetta per il Campomorone Sant’Olcese che travolge il Cadimare e si prende la vetta della classifica.

Basta un tempo al Campomorone per risolvere la pratica Cadimare e riprendersi la vetta della classifica del girone B di Eccellenza abbandonata solo per una settimana a causa del turno di riposo scontato domenica scorsa.

La squadra di De Lucia gioca in trasferta contro il Cadimare ma nessuno se ne accorge perché nel solo primo tempo segna quattro reti e si conferma attacco più prolifico del campionato. Chiriaco al 6’ e bomber de Martini all’8’ mettono sui binari giusti la gara ed entrambi vanno di nuovo a segno rispettivamente al 23’ e al 41’ firmando un poker spettacolare. Al Cadimare non resta che aspettare il proprio turno che arriva all 82’ quando Berti segna il gol della bandiera.

Il Campomorone così torna in testa alla classifica con dieci punti insieme a Baiardo e Rivasamba ma nel terzetto è l’unica che ha già scontato il turno di riposo. Per il Cadimare terza sconfitta stagionale e con quattro punti è nel gruppo delle penultime a più tre sulla Sestrese ultima della classe

Il tabellino di Cadimare-Campomorone

Cadimare-Campomorone 1-4



Marcatori: 6’ e 23’ Chiriaco, 8’ e 41’ De Martini, 82’ Berti

Cadimare: Bertagna, Cardella, Mazzali, Ferdani, Costa, Bertano, Manfroni, Berti, Tonazzini, Bartoletti, Rossi

Campomorone: Gianrossi, Concas, Lamonica, Bottino, Coppola, Chiriaco, De Martini, Fassone, Galluccio, Agostini, Buffo.