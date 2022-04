De Martini show e il Campomorone Sant'Olcese riprende il Canaletto

Una gara dalle mille emozioni regala un punto ad entrambe le squadre in campo. Finisce infatti 2-2 Campomorone Sant'Olcese-Canaletto sfida davvero appassionate dei playoff di Eccellenza. I padroni di casa pescano un punto quasi insperato per come si era messa la gara e arrivano a quota 11 a sei distanze dalla Fezzanese ma solo a meno uno dal terzetto al secondo posto formato da Taggia, Baiardo e Rapallo Rivarolese. Il Canaletto resta invece nei bassifondi della graduatoria con 5 punti.

La sfida di oggi nel primo tempo non regala troppe emozioni, lo 0-0 però è solo l'aperitivo di un match che nella ripresa diventa molto più interessante. Tutto parte dalla rete di Da Pozzo al 50' che porta in vantaggio gli ospiti che poi al 64' trovano anche il raddoppio con Campagni.

Un uno-due difficile da digerire ma il Campomorone Sant'Olcese ha il suo trascinatore in giornata di grazia. De Martini al 78' segna la rete che riapre i giochi, ma al 91' arriva un'altra difficoltà, Fassone viene espulso per doppia ammonzione e lascia il Campomorone Sant'Olcese. Sembra tutto finito e invece al 95' ancora De Martini trova il gol del pari.

Domenica prossima il Campomorone farà visita alla Cairese, altra squadra a 11 punti, mentre per il Canaletto altra sfida difficile in casa contro il Taggia seconda della classe.