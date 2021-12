Eccellenza, girone B: colpi di mercato per Busalla e Athletic Albaro

Due colpi di mercato in Eccellenza, girone B. Il primo è dell’Atheltic Albaro che annuncia il ritorno di Andrea Lerini, centrocampista di 29 anni con questa nota sui propri social: “Per questa maglia hai lottato, sudato e pianto. Oggi torniamo insieme per scrivere una nuova pagina della nostra storia. Bentornato, Lello. Non abbiamo mai smesso di volerti bene”.

La quarta della classe si rinforza per rimanere in zona playoff, posizione che è poi il sogno del Busalla. La squadra biancoblu aveva bisogno di un bomber ed è andata sul sicuro con l’acquisto di Stefano Raiola, classe 1987 che nella prima parte di questa stagione ha giocato in Promozione nella Voltrese. Un colpo importante, un attaccante di esperienza e con tanti gol nelle gambe potrebbe essere l’uomo giusto per il Busalla per rialzarsi e cercare di volare verso la zona playoff.