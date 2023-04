Eccellenza: Busalla, Baiardo e Voltrese a caccia di punti salvezza

Albenga primo e ormai quasi pronto alla festa per la promozione in Serie D, Lavagnese seconda e quasi sicura di partecipare ai playoff, così a catalizzare l'attenzione nel prossimo turno di Eccellenza è la situazione ai piani bassi della graduatoria. Il Finale è già retrocesso, per il Canaletto manca solo la matematica, Rapallo e Sestrese si giocheranno la salvezza attraverso i playout e molto probabilmente anche il Taggia. Da assegnare a tre giornate dalla fine c'è quindi solo l'ultimo posto playout con la classifica che al momento è così delineata: Voltrese a 35 punti, Baiardo a 39 e Busalla a 40.

Domenica la Voltrese farà visita al Rivasamba in grande spolvero e che ha già messo a segno il suo record di punti in questa stagione, il Busalla riceve l'Arenzano a cui manca pochissimo per la salvezza matematica, mentre il Baiardo gioca fuori casa a Finale. Tre gare complicate e molto delicate che assegneranno punti pesantissimi.

Le partite di domenica in Eccellenza

Albenga-Canaletto

Busalla-Arenzano

Cairese-Imperia

Finale-Baiardo

Forza e Coraggio-Athletic Albaro

Genova Calcio-Campomorone Sant'Olcese

Lavagnese-Rapallo Ruentes

Rivasamba-Voltrese

Taggia-Sestrese