Eccellenza, Genova Calcio si impone contro Arenzano

Finisce 2-1 la sfida tra Arenzano e Genova Calcio valida per la quarta giornata del girone A di Eccellenza. I biancorossi salgono a quota quattro in classifica, ma hanno due gare in meno rispetto a buona parte del gruppo. Per i padroni di casa invece è la terza sconfitta in quattro gare che vale il penultimo posto con un solo punto.

La cronaca di Arenzano-Genova Calcio 2-1

La prima svolta della gara arriva al 10’ quando Pirozzi tocca di mano in area, per l’arbitro è rigore e Parodi segn l’1-0 per gli ospiti. La partita resta comunque equilibrata ed entrambe le squadre provano a farsi male già prima del duplice fischio senza però riuscirci.

Nella ripresa i ritmi si alzano ancora e al 60’ Craviotto trova il pareggio: un calcio di punizione scatena la mischia in area in cui il giocatore dell’Arenzano si trova nel posto giusto al momento giusto e segna l’1-1. La gioia però dura solo diciassette minuti, al 77’ Ilardo raccoglie il lancio lungo del proprio portiere e realizza il gol partita. Nel finale la Genova Calcio ha qualche occasione per triplicare e proprio all’ultimo minuto piccolo giallo in area dei genovesi con Boero che tocca il pallone, forse con la mano, ma per l’arbitro non è rigore.

Il tecnico della Genova Calcio Maisano commenta così la vittoria dei suoi: “Contro di loro è sempre difficile, la partita è stata anche equilibrata e noi abbiamo sbagliato più volte il colpo del ko sia sull’1-0 che sul 2-1, è stato bravo il loro portiere. La gara è stata disturbata anche dal vento e poi c’è stato un po’ troppo nervosismo, è stata una bella vittoria”.

Gl altri risultati del Girone A di Eccellenza

Negli altri match del girone A di Eccellenza l’Albenga batte 2-0 l’Ospedaletti Calcio, il Taggia vince in trasferta 3-1 con la Cairese così come il Pietra Ligure ha la meglio 3-0 sul Varazze Don Bosco. Finisce 0-0 invece Ventimiglia-Finale. Il Taggia resta primo a punteggio pieno dopo quattro gare, alle sue spalle si piazzano Albegna a quota 9 e Ventimiglia a 7.