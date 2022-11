L'Arenzano vola, ma mister Corradi: "Obiettivo salvezza"

La storia dell'Arenzano assomiglia molto ad una favola. L'anno scorso la squadra è stata ripescata in Eccellenza e ha avuto pochissimo tempo per adeguare la formazione al campionato, ma nonostante questo ha tagliato il traguardo della salvezza senza troppi affanni.

I rossoneri in questa stagione stanno facendo ancora meglio e sono quinti in classifica con 20 punti, come l'Imperia, che l'anno scorso giocava in D, e davanti alla corazzata Lavagnese. La seconda posizione è solo a tre punti di distanza, ma mister Alberto Corradi non abbassa la tensione e suoi social della società dice: "I tre punti conquistati domenica ci fanno respirare, la classifica ora embra di stia allungando, ma siamo sempre concentrati sul nostro obiettivo: la salvezza. La buona notizia è il ritorno di Baroni, che in realtà è stato sempre con noi anche quando non poteva essere in campo, adesso ho tanta scelta ma da qui alla fine abbiamo bisogno di tutti. Domenica affrontiamo la Cairese seconda, sul loro campo, sarà una battaglia".