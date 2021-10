Reti bianche nella supersfida Athletic Albaro-Baiardo

Finisce 0-0 la sfida più attesa della quinta giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Athletic Club Albaro e Baiardo non si fanno male e restano rispettivamente seconda con nove punti, e prima a quota dieci insieme a Rivasamba e Campomorone in un torneo combattutissimo.

Il match è equilibrato e la prima occasione da gol arriva solo al 40’ con Oliviero che ha l’occasione per portare avanti il Baiardo ma spara a lato dopo. Al 55’ è sempre lui ad avere sui piede il vantaggio ma la mira della sua conclusione dal centro dell’area è ancora sbagliata. Alla distanza esce anche il carattere dell’Atheltic Albaro che protesta per un rigore, presunto contatto in area ospite, su cui però l’arbitro lascia correre. Nel finale ci provano anche Ruffino e Bondi ma nessuno riesce a sbloccare la gara, un punto a testa quindi che con una classifica così corta non è di sicuro un risultato da gettare via.

Nel prossimo turno il Baiardo ospiterà la Fezzanese, reduce dalla prima sconfitta stagionale contro il Molassana, mentre l’Athletic se la vedrà con il Canaletto che oggi ha battuto in trasferta 2-0 il Busalla.

Il tabellino di Athletic Club Albaro-Baiardo

Athletic Club Albaro-Baiardo 0-0

Athletic Club Albaro: Bartoletti, Gallotti, Cataldo, Di Pietro L., Donato, Lembo, Dodero, Zinnari, Cagliani S., Pagano, Giuliani

Baiardo: D'Amora, Ungaro, Giambarresi, Merialdo, Ruffino, Napello, Pascucci, Oliviero, Romei, Peirotti, Ferrario