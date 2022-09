Pari tra Athletic Albaro e Arenzano, le parole di Corradi e Mariani

Pareggio 1-1 giusto ma con un po' di rmmarico per entrambe le squadre. Athletic Club Albaro e Arenzano si sfidano nella prima giornata del campionato di Eccellenza e dopo un primo tempo abbastanza bloccato, nella ripresa fioccano le emozioni.

A inizio ripresa arriva al 4' e all'8' il botta e risposta tra Ilardo e Damonte con i due gol che alla fine decideranno la sfida. Prima della fine però l'Albaro ha l'occasione di passare ancora con l'arbitro che fischa rigore ed espulsione ma i padroni di casa sbagliano dagli undici metri. Nel recupero arriva anche la grande occasione per l'Arenzano ma Damonte non la riesce a concretizzare.

Albaro-Arenzano 1-1: le parole dei mister

Al termine della gara parla ai social dell'Arenzano il mister dei padroni di casa Mariani: "C'è un po' di rammarico per il rigore sbagliato. Nel primo tempo abbiamo giocato più coperti, nel secondo abbiamo cambiato e li abbiamo messi alle corde. Non dimentichiamo anche l'occasionissima nel finale loro che poteva darci la sconfitta. Non sono contento, loro non hanno rubato nulla, ma i tre punti ce li meritavamo. Sarà un campionato lungo, ringrazio il presidente per aver allungato la rosa, ogni domenica bisognerà essere sempre al massimo".

Per il tecnico dell'Arenzano Corradi lo stesso rammarico e un pizzico di polemica per l'episodio del rigore: "Loro sono una squadra fisica, noi abbiamo giocato più sul palleggio, era difficile trovare gli spazi, abbiamo visto un primo tempo molto equilibrato poi nel secondo abbiamo preso un gol evitabilissimo, ma siamo riusciti a pareggiare. L'inerzia sembrava dalla nostra parte, sinceramente non ho capito molto il rigore e l'espulsione, per fortuna non abbiamo preso gol. Sono contento della prestazione, adesso abbiamo tre partite difficili. Questo è lo spirito giusto".