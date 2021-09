Eccellenza al via: il programma delle gare dei gruppi A e B

Oggi è il grande giorno della partenza del campionato di Eccellenza in Liguria, tutte le gare si gocano nel pomeriggio

L’attesa è finita, dopo l’antipasto della Coppa Italia di categoria con i gironi conclusi lo scorso fine settimana e la selezione delle otto che si sfideranno ai quarti di finale, la stagione è pronta ad entrare nel vivo. Il campionato di Eccellenza sarà spezzato in due gironi, A e B, entrambi da 11 squadre quindi in ogni giornata ci saranno cinque incontri e una formazione a riposo.

Nel Gruppo A esordio rimandato per la Genova Calcio che oggi sarà a riposo e quindi inizierà la sua avventura contro il Finale in trasferta nella seconda giornata. Unica genovese in campo sarà quindi l’Arenzano che esordirà contro il Taggia alle 16 di oggi. Le altre sfide saranno tra Alassio e Albenga, Cairese e Varazze Don Bosco, Ospadaletti e Finale, e infine Pietra Ligure Ventimiglia.

Più genovese il gruppo B che scattera con tutte le gare in calendario alle 16. Attesa alta per Athletic Club Albaro-Sestrese, a Busalla la squadra di casa ospita il Rapallo Rivarolese, mentre il Rivasamba farà visita al Cadimare. A chiudere il quadro saranno le partite Campomorone Sant’Olcese-Molassana Boero, e Canaletto-Angelo Baiardo.

Il programma delle gare di oggi di Eccellenza

Girone A – Prima Giornata

Alassio-Albenga

Cairese-Varazze Don Bosco

Ospedaletti Calcio-Finale

Pietra Ligure-Ventimmiglia

Taggia-Arenzano

Riposa: Genova Calcio

Girone B – Prima Giornata

Atheltic Club Albaro – Sestrese

Busalla – Ripallo Rivarolese

Cadimare Calcio – Rivasamba

Campomorone Sant’Olcese – Molassana Boero

Canaletto – Angelo Baiardo

Ripsa: Fezzanese