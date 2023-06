Tutte le squadre della prossima Eccellenza

Il quadro dell'Eccellenza ligure è completo, la promozione in Serie D della Lavagnese è l'ultimo verdetto della stagione del calcio della nostra regione e così è possibile individuare tutte le formazioni che parteciperanno al prossimo campionato.

Il quadro dell'Eccellenza 2023-2024

Non ci sarà l'Albenga, promossa in D al pari della Lavagnese, e non ci saranno anche Sestrese, Rapallo Ruentes, Finale e Canaletto Sepor, tutte retrocesse in Promozione. Ai blocchi di partenza di saranno l'Athletic Albaro e il Busalla che l'anno scorso si sono salvate senza troppe patemi, insieme a loro la Cairese, reduce dal terzo posto, e il Campomorone Sant'Olcese che insieme a Forza e Coraggio, Imperia, Genova Calcio e Rivasamba sono sempre rimaste nella parte sinistra della classifica durante l'ultimo torneo.

A chiudere il quadro saranno Finale e Voltrese, entrambe salve con i genovesi che hanno sconfitto nel play out il Rapallo Ruentes, e le quattro neopromosse: Pietra Ligure e Golfo Paradiso, che hanno vinto i gironi A e B di Promozione, e poi Sammargheritese e Serra Ricco con la prima che ha vinto i playoff e la seconda che è arrivata in Eccellenza grazie al successo di ieri della Lavagnese.