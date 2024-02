Sampdoria, il presidente Lanna pensa alle dimissioni

Terremoto in arrivo per la Sampdoria? Il presidente Marco Lanna avrebbe presentato le proprie dimissioni dalla carica di presidente e si attende un comunicato ufficiale della società. Una decisione maturata dopo alcuni mesi in cui Lanna si sarebbe sentito ai margini del progetto e dopo un incontro con l'azionista di riferimento Matteo Manfredi, rimane da capire se sarà possibile ricucire lo strappo.

Marco Lanna è il diciannovesimo presidente della Sampdoria dal 1946. Genovese, ha indossato la maglia blucerchiata a livello giovanile dal 1977, in prima squadra dal 1987 al 1993 e poi ancora nel 2002 per un totale di 133 presenze e due goal tra Serie A e B, 193 presenze e 3 goal in tutte le competizioni. Venne nominato presidente il 27 dicembre 2021 in uno dei momenti più difficili della storia della Sampdoria, dopo l'arresto di Massimo Ferrero. Una carica ricoperta riportando lo 'stile Samp' al centro del progetto e un prezioso lavoro svolto nel percorso che ha evitato il fallimento e portato al cambio di proprietà. Era stato poi confermato presidente nell'ambito del rinnovo del consiglio di amministrazione.

Nei giorni scorsi Matteo Manfredi aveva fatto il punto della situazione parlando anche di Lanna: "È il nostro presidente - aveva detto l'azionista di riferimento del club - stiamo capendo con lui quale percorso seguire per continuare a dare valore al brand della Sampdoria. Lui è la memoria storica, un punto di riferimento per tifosi e società". Pochi giorni dopo arriva una possibile rottura, ore calde per saperne di più.