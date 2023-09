Torna Dilettantissimo, la casa del calcio ligure

Immagini, commenti, interviste, gol ed emozioni: il calcio ligure è pronto a ripartire e insieme a lui lo storico programma che la domenica relaziona su tutto quello che succede su campi della nostra Regione. La trasmissione scalda i motori con tante novità, la stessa intramontabile passione di sempre e lo storico ritorno all’emittente che credette per prima nel progetto ideato da Claudio Bianchi. Dilettantissimo riparte e lo fa su Telegenova, canale 14 del digitale terrestre, con la conduzione di Alessia Bianchi, Simone Maggi, Tommaso Imperato e la collaborazione di Fabio Lo Grasso.

Ogni domenica, dalle 19 alle 20:30, Dilettantissimo commenterà i risultati e le classifiche di tutte le categorie del calcio ligure, dalla Terza alla Serie D, trasmettendo i gol e gli highlights delle partite di cartello. La prima puntata andrà in onda domenica 10 settembre. Non mancheranno gli ospiti, dai giocatori più in forma della stagione ad allenatori e dirigenti di punta del panorama sportivo regionale.

Il ritorno di Dilettantissimo su Telegenova

Tra le principali novità spicca il rebranding pressoché totale della “casa del calcio dilettantistico”, con un nuovo logo in cui possano identificarsi tutti gli appassionati, oltre al portale www.dilettantissimo.tv oggetto di un’imponente cambio di look che ha l’obiettivo di rendere il sito sempre più smart e a portata di utente. Saranno lanciate nuove rubriche e ci sarà la possibilità di seguire la diretta sulla pagina Facebook di Telegenova. I canali Instagram e Facebook di Dilettantissimo subiranno una radicale trasformazione, atta a rendere la narrazione social del calcio ligure sempre più coerente con lo spirito e la vision del programma televisivo.

“Dopo 20 anni di trasmissione ci siamo presi una pausa per riordinare le idee e dare spazio ai giovani talenti che erano già presenti all’interno della nostra struttura” spiega Claudio Bianchi, che nelle vesti di presidente continuerà a seguire la parte burocratica di Dilettantissimo Scarl, la cooperativa senza scopo di lucro che dà vita alla transizione. “Siamo tornati in campo perché abbiamo notato che la nostra voce era importante per

l’informazione che davamo, ogni domenica, a tutti gli amanti del calcio dilettantistico ligure. Dalla nonna al bambino abbiamo unito le famiglie per un’ora e mezza. La nostra trasmissione sarà fondamentale anche per sensibilizzare le realtà dilettantistiche sulle nuove normative che regolano il lavoratore sportivo e che comprensibilmente preoccupano tutti. I dati di ascolto, in passato, ci hanno sempre premiato con numeri importanti. Siamo certi che riusciremo a ripeterci”.

“È inutile e scontato dire che Dilettantissimo è sempre stato un appuntamento fisso delle domeniche calcistiche genovesi” aggiunge il vicepresidente Simone Maggi. “Questo ci dice la storia e soprattutto questo ci ha detto tantissima gente incontrata sui campi nel corso dell'anno sabbatico che ci siamo presi. Sabbatico ma un po' forzato. Speriamo di colmare questa mancanza e speriamo che il vuoto che può lasciare una struttura del genere faccia riflettere un po' tutti. Noi ci rimettiamo in gioco e lo facciamo per tutte quelle persone che ci hanno sempre dimostrato stima e affetto, il nostro pubblico, la nostra comunità, che abbiamo sentito molto forte nella stagione passata. Speriamo che il ritorno di Dilettantissimo possa essere un bell'esempio”