Destro da record, nessuno come l'attaccante del Genoa in Europa

Nessuno come Mattia Destro in Europa. Come spiega Opta, portale specializzato in statistiche legate al mondo dello sport internazionale con sede a Londra, l'attaccante del Genoa ha segnato contro il Sassuolo il suo quarto goal di testa (su cinque totali) della stagione 2021/2022.

Nessun altro calciatore dei cinque maggiori tornei calcistici d'Europa (Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Liga) è riuscito a fare meglio. Le quattro marcature di testa sono arrivate nei match contro Cagliari, Bologna, Verona e Sassuolo. L'unico goal di piede, col sinistro, il secondo realizzato (con la bottiglietta in mano) contro il Verona.

Destro ha già eguagliato il suo record di goal di testa in una sola stagione: nel 2011/2012 con la maglia del Siena furono proprio 4, su 12 totali.