Destro, i tempi di recupero dopo l'infortunio

Dovrà stare fermo ai box almeno un paio di settimane Mattia Destro, ma l'infortunio è tutto sommato meno grave del previsto. L'attaccante del Genoa si è fermato durante il match pareggiato 0-0 contro il Venezia e si è sottopposto agli esami medici necessari per valutare l'entità del problema.

La società in un comunicato ha spiegato che: "gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Destro hanno rilevato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro".

Destro salterà quindi il match contro l'Empoli di venerdì sera e sarà probabilmente sostituito da Caicedo, ma ad agevolare il suo recupero arriva la pausa per gli impegni delle nazionali: il campionato sarà infatti fermo nel fine settimana del 13 e 14 novembre, il Grifone tornerà poi in campo solo domenica 21 novembre per la sfida casalinga con la Roma, che si giocherà alle ore 20:45. L'obiettivo può essere quello di recuperarlo per la ripresa del campionato o per la giornata successiva quando il Genoa sfiderà l'Udinese, domenica 28 novembre alle 12.30.