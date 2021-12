Sestri Levante, esordio da brividi per Fossati contro il Derthona

Il Sestri Levante ha voltato pagina. Dopo tre sconfitte di fila che l'hanno fatto precipitare in piena zona playout in classifica con 15 punti e il pesante 3-5 casalingo con il Ticino, i rossoblu hanno esonerato Cammaroto e richiamato Fossati in panchina. Il mister di ritorno dovrà trovare il modo per rialzare la squadra nelle prossime settimane.

Derthona-Sestri Levante: la prima di Fossati

Ci proverà già domenica alle 14,30 anche se l’impresa sembra davvero ardua. Il battesimo del nuovo allenatore sarà infatti in trasferta contro il Derthona che è terzo in classifica con 26 punti e insegue il Chieri a 27 e il Novara, primo a 32. I padroni di casa arrivano alla sfida dopo la sconfitta interna con il Bra e con più benzina nel motore visto che non hanno giocato nel turno infrasettimanale a causa della neve.

Il recente ko non cambia troppo le carte della gara. Il Derthona resta una squadra molto attrezzata che nelle ultime dodici parite è stata capace di vincere ben nove volte. In più in casa il ko con il Bra è stato il primo dopo sei successi di fila.

Insomma serve una vera e propria impresa al Sestri Levante che spera di ritrovare il passo giusto per non ripiombare nelle zone basse della graduatoria. Tra i tanti problemi, tra cui quello di un attacco piuttostoo asfittico, c’è il rendimento esterno dei liguri, sette le gare giocate con cinque sconfitte, un pareggio e una sola vittoria ad Asti per 1-0 in tutto il campionato.