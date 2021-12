Derthona-Sestri Levante 1-2: la prima di Fossati è una favola

In tre giorni in casa Sestri Levante è cambiato tutto. Mercoledì sera dopo la brutta sconfitta 5-3 con il Ticino in casa, terzo ko di fila, la società ha deciso di allontanare dalla panchina Cammaroto e dare le redini della squadra a Fossati. Insieme al neo mister è tornato in Liguria anche Marquez, un colpo di mercato che ha già dato i suoi frutti. Oggi infatti il Sestri è riuscito a sbancare lo stadio del Derthona, quarto in classifica dopo la sconfitta odierna, con il risultato di 2-1.

Un successo che ha il retrogusto dell’impresa perché l’avversario era di valore assoluto e il momento dei rossoblu era abbastanza ciritico. Ora la classifica vede la squadra del levante ligure tredicesima a 18 punti, tre in più della zona playout.

La cronaca di Derthona-Sestri Levante

Pronti, via e la gara è subito scoppiettante. A inzio ripresa infatti c’è il botta e risposta con gli ospiti a segno con il solito Mesina all’8’ e i padroni di casa a rispondere dopo appena un minuto con Otelé Nnanga. Un pareggio che dura per oltre un’ora quando si accende la stella del nuovo acquisto Marquez. E’lui a firmare al 69’ il gol che regala tre punti e vittoria al Sestri Levante. La rivoluzione rossoblu inizia con il passo giusto.

Il tabellino di Derthona-Sestri Levante 1-2

Derthona-Sestri Levante 1-2

Marcatori 8’ Mesina, 9’ Otelé Nnanga, 69’’ Marquez

Derthona: Teti, Luzzetti, Procopio, Todisco, Galliani, Grieco, Otelé Nnanga, Colantonio, Filip, Diallo, Saccà

Sestri Levante: Salvalaggio, Ferretti, Maffezzoli, Pane, Grosso, Marquez, Bianchi, Fenati, Cirrincione, Mesina, Gonella