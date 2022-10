Sestri Levante show, vittoria sul Derthona e primo posto in classifica

La favola del Sestri Levante continua. I rossoblu travolgono in trasferta il Derthona 3-0 e volano da soli in testa alla classifica del girone A di Serie D con 19 punti. La terza vittoria consecutiva, la sestta in stagione, arriva su un campo difficilissimo ma quasi senza affanno per la squadra di Barilari a cui nessuno riesce a mettere un freno, e se gli ultimi successi erano arrivati in rimonta, questo è netto e senza appello per gli avversari.

Ad aprire le danze nello show del Sestri Levante è Pane che al 32' si inserisce sulla punizione di Candiano e di testa mette in rete. Qaulche minuto pià tardi è il portiere Anacoura a salvare su Gomez appena entrato.

Nella ripresa spinge ancora il Sestri e si fa vedere Cirrincione con un tiro che esce di pochissimo rispetto alla porta difesa da Edo. Il Derthona dell'ex Fossati alza il ritmo, cerca il pari, ma trova l'accelerata fulminante dei liguri che vanno sul 2-0. Al 68' Parlanti lancia in campo aperto Cominetti che dopo una lunga corsa fredda Leo. E'la rete che chiude il match ma non l'entusiasmo degli ospiti che calano il tris grazie a Rovido che entrato poco prima mette in rete il pallone del definitivo 3-0.