Serie C, quando si giocheranno i derby Entella-Sestri Levante

I tifosi di Sestri Levante ed Entella hanno già messo il circoletto rosso sul calendario. La nuova Serie C è nata oggi con il calendario e se il via è fissato per il 25 agosto, l'attesa nel Tigullio era palpabile per scoprire le date dei derby che torneranno dopo quelli dell'anno scorso visto che le formazioni di Gallo e Scotto sono state inserite ancora una volta nello stesso girone: il B.

Le date dei derby Entella-Sestri Levante

La sfida di andata vedrà il Sestri Levante ospitare l'Entella al Sivori il 3 novembre 2024, mentre il derby di ritorno sarà al Comunale di Chiavari il 16 marzo, ovviamente le due date sono indicative, starà poi alla Lega di Serie C inserire le partite eventualmente in anticipo o posticipo. Guardando il calendario sarà la tredicesimna giornata di campionato, abbastanza vicini alla fine per rendere la partita, soprattutto quella di ritorno, infuocata.

Il campionato dell'Entella partirà subito con il Milan Futuro, formazione Under 23 dei rossoneri che farà il suo esordio nel calcio professionistico il 25 agosto a Chiavari. Per il Sestri Levante la prima sfida sarà invece in trasferta a Gubbio, cliente difficile per la formazione di Scotto. Se tutto andrà secondo i piani l'1 settembre il Sestri Levante giocherà la prima gara al Sivori, dopo un anno di esilio forzato, nella seconda giornata contro il Pineto. Il campionato si chiuderà il 27 aprile con l'Entella in trasferta con la Ternana e il Sestri Levante impegnato con il Carpi.