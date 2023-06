Eccellenza e Promozione scatteranno il 10 settembre

La data da circoletto rosso per le squadre di Eccellenza e Promozione è il 10 settembre. I due campionati scatteranno infatti quella domenica e daranno il via ufficiale alla stagione con le partite che si giocheranno per tutto l'anno alle 15 a meno che le due squadre si accordino per un altro orario.

La stagione in realtà partirà qualche settimana prima con la Coppa Italia che scatterà il 27 agosto sia quella di Eccellenza che quella di Promozione. Nel primo caso il turno di ritorno degli ottavi di finale sarà il 3 settembre, i quarti si disputeranno il 4 e il 18 ottobre, le semifinali l'1 e il 22 novembre e la finale sabato 23 dicembre.

Il calendario della Coppa Italia Promozione sarà il seguente:

Sedicesimi di finale: 27 agosto-3 settembre

ottavi: 4-18 ottobre

quarti: 1-22 novembre

semifinali: 29 febbraio 2024 - 13 marzo 2024

finale: domenica 24 marzo