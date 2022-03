Entella-Pistoiese si giocherà di venerdì

Serie C

Cambiano data e orario di Entella-Pistoiese. La sfida della trentaquattresima giornata del girone B di Lega Pro avrebbe dovuto disputarsi domenica 27 marzo e invece tutto è cambiato che spiega il sito ufficiale dei chiavaresi: "La Lega Pro ha reso noto il cambiamento di data e orario per la partita Entella-Pistoiese originariamente prevista per domenica 27 marzo alle ore 17.30. Il calcio d’inizio è stato anticipato a venerdì 25 marzo alle ore 18.00".

Non proprio un orario comodissimo per i tifosi, che dopo la vittoria con l'Ancona-Matelica sono stati ripresi dal tecnico Volpe a causa di un Comunale quasi vuoto. Va detto che la scelta è dovuta al fatto che sabato 26 e domenica 27 marzo a Chiavari ci sarà la Fiera di Sant'Antonio, un grande evento per la città che doveva tenersi a gennaio ed è statao rinviato.

La sfida con la Pistoiese quindi cambia orario e data, ma va ricordato che non sarà il prossimo impegno dell'Entella. Paolucci e compagni infatti sabato ale 17,30 saranno impegnati sul campo del Grosseto per cercare di scacciare la maledizione delle trasferte. Lontano da casa infatti non è arriata nessuna vittoria nelle ultime tre gare con due sconfitte (contro Vis Pesaro e Lucchese) e il pari con l'Imolese penultima della classe.