Samp, Darboe si presenta: "Gioco nel ruolo di Pirlo, mi manda Colley"

È già sceso in campo, a gara in corso, nel match contro il Modena, offrendo qualche buona giocata e muscoli al centrocampo blucerchiato. Ora Ebrima Darboe, a bocce ferme, si è ufficialmente presentato attraverso i canali della società.

"Sono strafelice di essere qui - ha detto - perché la Sampdoria ha storia ed è una grande squadra. Non ho avuto dubbi quando si è presentata l'opportunità. Mi sono confrontato con Omar Colley, mio connazionale, che mi ha detto belle cose sull'ambiente e la società. Sono contento di essere in una piazza importante per dare una mano a riportarla dove merita".

Sulle caratteristiche in campo: "Sono un giocatore che ama giocare la palla e aiutare i compagni. Mister Pirlo è un mio idolo e abbiamo anche lo stesso ruolo. Anni fa lo incontrai mentre lui stava svolgendo il corso da tecnico e gli chiesi una foto insieme, dicendogli che un giorno mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui e, adesso, eccomi qui. Spero di aiutarlo per questa seconda parte di campionato: la Serie B è lunga e con i miei compagni possiamo sicuramente portare la Samp dove merita".

La Sampdoria nel destino, perché l'esordio in Serie A di Darboe arrivò proprio in una sfida contro i blucerchiati: "Ricorderò per tutta la vita quella partita, anche se alla fine perdemmo 2-0. Ora sto bene e voglio dare il mio contributo per portare la Samp dove merita. Ho trovato un bel gruppo, tutti mi hanno accolto bene".