Criscito ai saluti: "Grazie alla Nord sono diventato genoano, per sempre nel cuore"

Il Genoa e capitan Criscito si separano definitivamente, la società ha comunicato la separazione consensuale. L'ormai ex capitano del Genoa volerà probabilmente a Toronto, per giocare in Mls.

"Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo Criscito - si legge nella nota ufficiale - a cui vanno i ringraziamenti per il contributo offerto in campo e fuori in tutti questi anni. Le porte del club per un suo futuro ritorno rimarranno sempre aperte. Buona fortuna".

Una lunga storia d'amore quella tra Criscito e il Genoa, iniziata tra il 2002 e il 2004 quando gli osservatori rossoblù lo prelevarono, giovanissimo, dallo Sporting Volla. A 16 anni esordì in Serie B in una gara vinta 3-0 contro il Cosenza. Dopo il passaggio alla Primavera della Juventus torna al Genoa per una stagione da protagonista in Serie B (36 presenze e 4 gol nel 2006/2007), piccolo passaggio in bianonero per sei mesi e poi ritorno alla base. Veste la maglia del Genoa in Serie A tra il 2008 e il 2011, poi passa allo Zenit San Pietroburgo. Il ritorno a Genova nel 2018 per altre quattro stagioni da protagonista. Complessivamente in rossoblù ha collezionato 274 presenze e segnato 31 gol.

L'ex difensore del Genoa ha affidato alla sua pagina Instagram l'ultimo saluto ai colori rossoblù: "Caro Genoa, non avrei immaginato e nemmeno voluto essere qui, ora, a scriverti per un ultimo saluto, ma nella vita come ben sappiamo non sempre le cose vanno come si spera o si vuole. Le nostre strade devono dividirsi ancora una volta, purtroppo, spero solo sia per il bene di questa squadra, di questi colori e di questo nuovo progetto. Ti seguirò e sosterrò ovunque sarò perché non c è niente da fare i tuoi colori sono indelebili nel mio cuore. Ho gioito, lottato, sofferto per te e ho dato sempre il massimo, mi dispiace non aver raggiunto l'obiettivo ma ti auguro di volare alto nei prossimi mesi e anni. Il mio è un arrivederci, sicuramente non tornerò come giocatore, ma spero di tornare e di contribuire al tuo successo. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino in questi dieci anni, dai compagni di squadra fino alle persone che lavorano in sede, un grazie speciale va alla Nord perché grazie a voi sono diventato genoano. Sarete sempre nel mio cuore".