Criscito lascia il Toronto e annuncia il ritiro: "Sei mesi bellissimi"

Mimmo Criscito ha deciso di dare l'addio al calcio dopo la breve parentesi in Mls, il massimo campionato di calcio per i club di Stati Uniti e Canada. Criscito ha vestito la maglia del Genoa oltre 270 volte in carriera nei momenti felici dell'era Gasperini con il ritorno in Europa e in quelli più bui della sua seconda esperienza in rossoblu con la retrocessione dello scorso anno. In carriera ha vestito anche le maglie di Juventus e Zenit Sanpietroburgo arrivando arrivando a collezionare anche 26 presenze in Nazionale con un gol. Ad annunciare il ritiro al calcio del difensore è il Toronto Fc squadra in cui Criscito si era trasferito nel luglio scorso.

"Grazie mille, Toronto FC, per questi sei bellissimi mesi - ha commentato sui canali sella società canadese -. Io e la mia famiglia ci siamo divertiti in questa incredibile città e ci siamo sentiti parte di questa grande famiglia fin dal primo giorno. Per me è venuto il momento di tornare a casa".

In Mls ha collezionato 16 presenze e segnato un goal, il presidente Bill Manning ha commentato: "Mimmo ha avuto una carriera eccezionale e siamo felici di aver avuto la possibilità di lavorare con lui negli ultimi sei mesi. Con noi è stato un vero professionista dentro e fuori dal campo, gli auguriamo il meglio".