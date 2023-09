Cremonese-Sampdoria 1-1, pagelle: Stankovic si riscatta, Pedrola si conferma uomo in più

Squadra in casa

Segnali incoraggianti e un buon punto per la Sampdoria allo Zini. Nel primo tempo botta e risposta tra Buonaiuto e Verre, poi prende campo la Cremonese che passa in vantaggio al 27' con Pickel dopo un doppio miracolo di Stankovic su Collocolo e Coda (difesa poco reattiva). La formazione di Pirlo sbanda, ma riordina le idee e si ritrova tra fine primo tempo e inizio ripresa: doppio diagonale sul fondo di Pedrola e Borini prima dell'intervallo, Estanis si accende anche al primo minuto del secondo tempo, assist perfetto per Yepes, che calcia però tra i guantoni di Sarr.

Al 55' Ferrari evita il 2-0 dei grigiorossi salvando sulla linea un pallonetto di Buonaiuto e Pedrola trova l'1-1 dopo un delizioso colpo di tacco di Borini. Il finale è apertissimo e incandescente. L'arbitro prima concede e poi nega (con il var) un calcio di rigore per un fallo su Yepes, occasioni da ambo le parti e riscatto pieno di Stankovic che compie due miracoli su Vasquez e si oppone anche a Zanimacchia. Nel mezzo anche una palla goal clamorosa per Borini, che spreca da due passi.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.