Cremonese-Sampdoria 0-1, le pagelle: super Audero, Villar entra bene

Primo mattoncino verso la zona salvezza per la Sampdoria. Tre punti pesantissimi conquistati allo Zini di Cremona grazie al goal di Colley al 78', ma anche a un Audero in stato di grazia che dopo 6 minuti ha respinto un dubbio rigore concesso ai locali per fallo di Amione su Okereke e poi ha sfoderato almeno alri due grandi interventi tra prima e seconda frazione di gioco. Nel primo tempo la squadra di Stankovic, scampato il pericolo iniziale, ci prova con Pussetto e Sabiri, ma la grande occasione capita a Sernicola che trova la grande risposta del portierone blucerchiato. Nella ripresa assalto grigiorosso tenuto a bada in avvio, poi gara combattuta e nervosa con due enormi occasioni per la Samp, Gabbiadini spreca e Augello sfiora l'incrocio, alla fine arriva la zampata di Colley che scatena la festa dei tantissimi tifosi presenti allo stadio Zini. Prima vittoria in campionato, ora serve continuità, sperando anche possano presto arrivare notizie positive sul fronte della cessione societaria.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.