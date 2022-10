Cremonese-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Stankovic per la sfida salvezza

Dopo le fatiche di Coppa Italia con la vittoria ai calci di rigore contro l'Ascoli è tempo di sfida salvezza. Cremonese-Sampdoria, posticipo dell'undicesima giornata di Serie A, si gioca lunedì 24 ottobre alla ore 18:30 allo stadio Giovanni Zini. Blucerchiati ultimi in classifica con 3 punti e grigiorossi penultimi a 4, ancora senza vittorie, anche la formazione di Alvini ha passato il turno in Coppa Italia con qualche brivido: il 4-2 rifilato al Modena è infatti arrivato solo ai tempi supplementari. Sfida fondamentale per rimanere sul treno salvezza con Stankovic che cercherà di isolare la squadra in un momento davvero difficile tra le trattative per la cessione e lo spettro di Ferrero allontanato anche dal Cda dopo la comparsa allo stadio in occasione di Sampdoria-Roma.

Le scelte di Alvini e Stankovic per Cremonese-Sampdoria

QUI CREMONESE. Ancora out per infortunio Radu e Chiriches in difesa, Alvini davanti a Carnesecchi dovrebbe puntare su una difesa a quattro con Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili e Valeri; centrocampo molto fisico con Meité e Ascacibar e poi Zanimacchia, Pickel e Okereke a supporto di Dessers. L'attaccante nigeriano ex Feyenoord si è sbloccato recentemente e ha segnato i primi goal in Italia prorpio nelle utime due gare contro Napoli e Spezia.

QUI SAMPDORIA. Sempre fermi ai box Murillo e Winks, due i dubbi di Stankovic che spera di recuperare in tempo Colley e Bereszynski. Filtra ottimisimo anche perché le alternative sono poche, ma le loro condizioni verranno valutate a ridosso del match. Stankovic potrebbe riproporre il 4-2-3-1 con Audero in porta, difesa a quattro classica con Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello (nel caso i due infortunati non ce la facessero le alternative sono Conti e Amione) e poi Villar e Rincon a fare diga. Sul fronte offensivo Caputo con il supporto di Gabbiadini, Djuricic e Sabiri, quarto incomodo (come sempre) Leris.

Le probabili formazioni di Cremonese-Sampdoria

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meité, Ascacibar; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Dessers. All. Alvini.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri Djuricic; Caputo. All. Stankovic.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Calcio d'inizio: lunedì 24 ottobre, ore 18:30.

Dove vedere Cremonese-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn e Zona Dazn attivabile su Sky.