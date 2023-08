Genoa, reti bianche nell'ultimo test con la Cremonese

Termina con lo 0-0 contro la Cremonese l'estate di amichevoli del Genoa che nelle precedenti sfide aveva prima battuto una selezione dilettantistica, poi aveva perso con il Venezia 4-1 e nel vernissage del Ferraris aveva battuto il Monaco per 1-0.

Nella sfida odierna poco spettacolo, ma già un buon agonismo contro la formazione di Ballardini che parte tra le favorite per la promozione dalla B alla A, soprattutto se dovesse chiudere il colpo Coda in uscita proprio dal Grifone. Qualche notizie però c'è sulla sponda rossoblu, ci sono per esempio le conferme di Gilardino che insiste con il 3-5-2 sulla difesa della scorsa stagione e su Martin a sinistra, con Badelj saldamente padrone della regia della squadra. Gli occhi però sono stati puntati a lungo su Retegui alla prima da titolare nel Grifone. L'italo argentino non è riuscito a incidere anche perché la formazione ospite non ha creato molto. Da segnalare c'è anche il solito amore dei tifosi che sono arrivati a Cremona in seicento.

Ora è tempo di esordio ufficiale con la prima sfida dell'anno in programma venerdì 11 agosto alle 21 contro l'ambizioso Modena in Coppa Italia. Poi scatterà la Serie A con il Genao che tornerà sui campi più importanti d'Italia dopo un solo anno di purgatorio. La prima sfida sarà in casa sabato 19 agosto contro la Fiorentina con la carica degli ormai quasi 25mila abbonati al fianco della formazione di Gilardino.