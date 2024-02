Cosenza-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Caserta e Pirlo

Dopo la sconfitta di Pisa e il pareggio amaro contro il Brescia i blucerchiati torneranno in campo venerdì 23 febbraio 2024. Alle ore 20:30 è infatti in programma Cosenza-Sampdoria, match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie B. Fondamentale fare punti per la truppa di Pirlo, ancora falcidiata dagli infortuni, la classifica infatti è tornata a essere preoccupante con soli tre punti di vantaggio sulla zona playout. Le scelte di Caserta e Pirlo e le probabili formazioni del match.

Cosenza-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Stankovic in porta, poi probabile impiego di una difesa a tre con Piccini, Ghilardi e Facundo Gonzalez. A centrocampo Kasami, Yepes e Darboe, con Giordano (recuperato e in vantaggio su Barreca) e Depaoli sugli esterni. In attacco De Luca e Alvarez. Tra le soluzioni alternative l'inserimento di Benedetti a centrocampo al posto di Darboe o in una posizione più avanzata con Alvarez a supporto della punta centrale. Capitolo infortunati, out Ricci, Conti, Ferrari, Esposito, Murru e Viera (che è stato operato in settimana), si riavvicina il rientro di Pedrola e Borini, entrambi comunque non convocati. Ancora non convocato Verre, finito ai margini dopo la mancata cessione in Turchia.

Cosenza-Sampdoria, le scelte di Caserta

Buon campionato finora per il Cosenza, sono 32 i punti della squadra calabrese, quattro in più dei blucerchiati, anche grazie a una serie positiva (tre vittorie e due pareggi) che dura da cinque turni. A livello di formazione problemi in difesa: è squalificato Venturi ed è out Meroni. Micai in porta e difesa a quattro con Gyamfi, Camporese, Fontanarosa e Frabotta. A centrocampo Praszelik e Zuccon, poi Marras, Tutino e Mazzocchi alle spalle di Forte. Scalpita anche Canotto, che potrebbe essere l'alternativa alla punta centrale o a Mazzocchi.

Cosenza-Sampdoria, le probabili formazioni

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Praszelik, Zuccon; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte. All. Caserta.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes, Kasami, Darboe, Giordano; Alvarez, De Luca. All. Pirlo.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Calcio d'inizio: venerdì 23 febbraio, ore 20:30.

Dove vedere Cosenza-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

