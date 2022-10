Cosenza-Genoa 1-2, le pagelle: Coda glaciale, Strootman magico, Bani ingenuo

Squadra in casa

Squadra in casa Cosenza

Torna alla vittoria il Genoa che espugna il Marulla di Cosenza con il risultato di 2-1, è il terzo successo nelle ultime quattro gare per Blessin. Il Grifone ha spiccato il volo ed è secondo in classifica insieme ad altre tre squadre al termine di una gara con tutte le emozioni condensate nel primo tempo. Coda porta avanti i suoi dal dischetto, poi arriva l'espulsione di Bani e il gol belissimo di Strootman. Sembra tutto finito ma l'arbitro Baroni, in giornata decisamente storta, assegna un'altra massima punizione, questa volta ai padroni di casa, che Butic trasforma.

Nela ripresa i riitmi calano, il Grifone controlla la gara e porta a casa tre punti importantissimi. Coda e Strootman sono i migliori, male invece Bani oltre ad Aramu che ancora non riesce ad incidere.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.