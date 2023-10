Coppa Italia Serie C, il Sestri Levante prepara la sfida alla SPAL

Torna la Coppa Italia di Serie C e il Sestri Levante sfida domani alle 18,30 la SPAL. Una sfida che probabilmente entrambe avrebbero evitato visto che in campionato zoppicano e domenica prossima giocheranno due match delicati come quelli con Juventus Next Gen, i rossoblu, e Pescara, i ferraresi.

Spal-Sestri Levante, la Coppa Italia per scacciare la crisi

E' molto probabile quindi che Barilari possa mettere in campo una formazione sperimentale con tanti giocatori che poco spazio hanno trovato nelle prime gare di questa stagione. Il Sestri deve cercare di catalizzare le energie sul campionato in cui è penultimo in classifica con i tre punti conquistati con l'Entella, per il resto solo sconfitte tutte o quasi contro le big del torneo e giocando sempre alla pari. Il problema resta quello del gol e magari proprio la prossima gara in Coppa, con meno pressioni, potrebbe aiutare gli attaccanti a sbloccarsi. E' questo l'unico dettaglio, non da poco, che manca ai corsari per il resto riempiti di elogi da tutti gli avversari.

La Spal non arriva molto meglio alla gara, l'approccio con la nuova categoria dopo la retrocessione è stato complicato e le ultime due sconfitte di fila, delle tre stagionali, sono costate il posto a Mimmo Di Carlo. Al suo posto è stato scelto Colucci che esordirà proprio contro i corsari in Coppa Italia di Serie C.