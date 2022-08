Sestri Levante, la stagione inizia dalla Coppa Italia con la Fezzanese

E'la Coppa Italia di Serie D ad inaugurare la stagione del Sestri Levante. I corsari domani allo stadio Luperi di Sarzana alle 16 affrontano la Fezzanese, neopromossa della categoria dopo uno splendido campionato di Eccellenza lo scorso anno.

Prima gara quindi per il Sestri che, dopo la presentazione degli scorsi giorni in piazza, scende in campo per capire a che punto è la preparazione in vista anche del campionato che inizierà il 4 settembre. Per i rossoblu la partenza non sarà per niente facile, di fronte si troverà subito una delle big del girone A: la Sanremese.

Nel frattempo è stata designata la terna arbitrale per la sfida di Coppa Italia l'arbitro sarà Cosimo Papi di Prato mentre i guardalinee saranno Luca Perlamagna di Carrara e Gabriele Lombardi di Pontedera.

La squadra rossoblu arriva al match dopo le ultime due amichevoli con buone indicazioni. Il primo test è stato con lo Spezia Primavera con vittoria per 7-2, mentre nell'ultima amichevole è arrivato il pareggio con il Vado, altra squadra del girone A di Serie D.