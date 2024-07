Coppa Italia Serie C, decise le prime avversarie di Entella e Sestri Levante

Inizia a prendere forma la stagione di Entella e Sestri Levante, le due squadre del Tigullio sono state inserite nel girone B di Serie C ma prima di pensare al campionato esordiranno nella Coppa Italia di categoria. La prima gara è in programma sabato 10 agosto e il Sestri Levante sarà impegnato alle 18 contro l'Albinoleffe in trasferta, mentre l'Entella se la vedrà al Comunale con la neopromossa Alcione Milano alle ore 21 di domenica 11 agosto.

Le sfide saranno dirette, quindi chi vince resta in corsa e chi perde sarà subito eliminato. Già stilata anche la griglia delle sfide per il secondo turno con il Sestri che in caso di passaggio del turno se la vedrà sabato 17 agosto alle 21 contro la Torrese. L'Entella invece sarà in campo il giorno successivo contro la vincente di Giana Erminio-Juventus Next Gen alle ore 21.