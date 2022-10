Coppa Italia Serie D, è subito sfida ligure tra Sestri Levante e Ligorna

Mercoledì 2 novembre alle 14,30 torna la Coppa Italia di Serie D con i trentaduesimi di finale in partita secca, chi vince va avanti, chi perde invece viene eliminato. Gli accoppiamenti sono stati resi noti oggi e sarà sfida tutta ligure tra Sestri Levante e Ligorna. Chi vince affronterà una tra Casale e Derthona.

Un match quindi molto intessante quello di mercoledì 2 novembre a cui le due squdare inizieranno a pensare solo più avanti. La Serie D infatti è entrata sempre più nel vivo e già domani si torna in campo per il turno infrasettimanale. Il Sestri è in grande spolvero ed è secondo in classifica, il Ligorna, che è al secondo campionato di D di fila, continua la sua stagione al centro della graduatoria e sta cercando la giusta continuità per salire ancora qualche gradino.

L'anno scorso la partita si è giocata solo in campionato e ha visto una vittoria a testa, il Sestri vinse a Genova 2-1 e il Ligorna sbancò il Sivori con lo stesso risultato. Il prossimo scontro diretto sarà quindi in Coppa Italia competizione in cui i rossoblu hanno già battuto la Fezzanese, mentre il Ligorna ha eliminato prima l'Asti e poi il Vado.