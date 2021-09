Coppa Italia Serie D, Sestri Levante avanti tutta, Lavagnese ko

Il Sestri Levante si prende il derby di Coppa Italia di Serie D giocato oggi alla stadio Riboli contro la Lavagnese. I rossoblu vincono 2-1 e staccano il pass per il secondo turno, la gara infatti era secca, senza andata e ritorno. Gli ospiti si rialzano dopo l'esordio non proprio perfetto in campionato in cui sono stati battuti domenica scorsa dal Pont Donnaz 1-0. Seconda battuta d'arresto di fila invece per la Lavagnese che oggi assaggia di nuovo il sapore amaro della sconfitta dopo il ko, ancora una volta interno, della prima giornata di Serie D contro il Città di Varese.

La sfida del Riboli regala emozioni, e tante, ma solo nella prima frazione dove si segnalano tutti i fatti più importanti della gara. Al 5' il Sestri Levante è già davanti grazie alla rete di Mesina. I bianconeri però non ci stanno, si lanciano in attacco e trovano subito il pari, al 17' con capitan Croci. Nemmeno il tempo di tirare il fiato e arriva il gol che vale partita e accesso al secondo turno. E' il 23' Bonaventura calcia dalla bandiera del corner, la palla con la sua parabola tagliata mette in difficoltà il portiere Calzetta che sbaglia e si mette il pallone alle spalle. E' il gol che manda il Sestri Levante al turno successivo della Coppa Italia in programma il 3 novembre. Di seguito formazioni ufficiali e marcatori del match.

Lavagnese-Sestri Levante 1-2

Marcatori 5' Mesina, 17' Croci, 23' aut. Calzetta

Lavagnese: Calzetta, Sommovigo, Scorza, Amendola, Guglielmi, Casagrande, Bei, Vatteroni, Croci, Dotto, Rovido

A disposizone: Ravetto, Bertoletti, Profumo, Amerise, Broso, Oliveri, Romanengo, D'Arcangelo, Righetti

Sestri Levante:Tozaj, Bancalari, Grosso, D'Ambrosio, Lazzaretti, Soplantai, Fenati, Mesina, Bonaventura, Gaddini.

A disposizione: Salvalaggio, Zanetti, Maffezzoli, Parlanti, Podda, Bianchi, Gonella, Cuneo, Furno.