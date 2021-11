Coppa Italia Serie D, il Sestri Levante in campo contro il Seravezza

Dopo il turno preliminare scatta il tabellone principale della Coppa Italia di Serie D. Il Sestri Levante, dopo il successo nella prima gara della competizione nel derby con la Lavagnese, si troverà di fronte il Seravezza che sta attraversando un buon periodo di forma.

Coppa Italia Serie D: il Sestri Levante sfida il Seravezza

I rossoblu in campionato vanno a corrente alternata ma nelle ultime due sfide hanno messo insieme quattro importanti punti contro avversari di buona levatura. Domenica scorsa i liguri hanno sbancato il campo dell’Asti vincendo 1-0, mentre nel turno precedente era arrivato un ottimo pareggio contro il Novara, una vera e propria corazzata del girone A.

L’avversario in Coppa Italia è di quelli pericolosi e decisamente ostici. Il Seravezza è inserito nel girone D del campionato di Serie D, al momento è ottavo con 14 punti in otto gare. Il momento per i prossimi avversari dei liguri è decisamente buono, dopo una partenza lenta in stagione con due sconfitte nelle prime tre gare, nelle successive cinque hanno messo in fila tre vittorie, di cui le ultime due di fila, e due pareggi.

Il Sestri Levante sembra quindi chiamato ad una nuova impresa in trasferta per provare a continuare la propria corsa in Coppa Italia. Inizia domani un vero e proprio tour de force per i rossooblu che domenica giocheranno contro il Borgosesia, il mercoledì successivo recupereranno la sfida con il Casale e il 14 novembre saranno di scena in trasferta contro il Città di Varese.