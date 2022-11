Coppa Italia, il Ligorna in rimonta batte il Sestri Levante

Novanta e più minuti di lotta e alla fine vince il Ligorna. IL Sestri Levante si arrende ai genovesi dopo essere passato in vantaggio, nel finale però arrivano i gol del 2-1 che singificano passaggio del turno in Coppa Italia.

La gara parte a forti tinte rossoblu, il Sestri va vicino al gol con Casagrande di testa e poi con la gran botta di Firenze da lontano. Il Ligorna però non sta a guardare, Donaggio si avventa su un pallone e lo indirizza verso la porta avversaria ma un difesnore respinge.

Il sale della sfida è tutto nella ripresa, al 48' infatti è il Sestri Levante a passare con Firenze che colpisce il palo ma la palla viene poi toccata da Scannapieco finisce nella rete del Ligorna. Gli ospiti continuano a spingere e Rovido viene fermato dall'ottima parata di Caruso. Tutto sembra folare liscio per il Sestri Levante, ma così non sarà. Il Ligorna infatti nel finale si scatena e ribalta la gara. All'86' un difensore del Sestri Levante segna la seconda autorete del match, ma non è finita qui perché al 92' Dellepiane segna il 2-1 e regala il passaggio del turno ai genovesi, unica ligure a continuare il cammino in Coppa Italia.

Il tabellino

LIGORNA vs SESTRI LEVANTE 2-1 (0-0)

RETI: 48' Scannapieco (aut), 86' Oliana (aut), 92' Dellepiane

LIGORNA: Caruso, Gualtieri (st 33' Maresca), Lipani, Scannapieco, Botta (st 29' Arbocò), Mancuso (st 21' Casagrande M.), Dellepiane, Serra, Donaggio, Gerbino (st 15' Di Masi), Brunozzi (pt 17' Paggini). A disposizione: Atzori, Bacigalupo, Basciano, Garbarino. Mister: Roselli.

SESTRI LEVANTE: Pucci, Salvo, Casagrande L., Nenci, Oliana, Occhipinti, Rovido (st 27' Candiano), Currò, Marzi (st 32' Marquez), Firenze. Daniello (st 27' Cirrincione). A disposizione: Anacoura, Masini, Pane, Scorza, Parlanti, Furno. Mister: Barilari.