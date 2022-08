Coppa Italia Serie D: il Ligorna batte l'Asti e passa il turno

Squadra in casa

Squadra in casa Ligorna

Una difesa di ferro e due gol con Cericola e Donaggio, così il Ligorna batte l'Asti 2-0 e passa il turno in Coppa Italia di Serie D. I genovesi all'esordio non sbagliano e si portano a casa una brillante vittoria confermando le ottime sensazioni avute nelle amichevoli estive.

Primo tempo equilibrato tra i Biancoblù e i piemontesi. Atzori tra i pali sventa le due conclusioni ospiti mentre lato genovese i più pericolosi sono Donaggio e Bacigalupo: il primo colpisce dal limite al 26' con Brustolin che sventa, mentre il secondo sfiora la rete con un tocco di esterno su inserimento centrale. Quando tutto lascia presagire un pari a fine primo tempo è proprio Luca Donaggio a sbloccarla: al quarto minuto di recupero l’ex Imperia batte il portiere con una volée da dentro l’area e chiude così i conti sull’1-0.

Al rientro in campo il Ligorna amministra il vantaggio e si rende pericoloso in più occasioni. Atzori mantiene la porta inviolata. La squadra biancoblù prima sfiora il 2-0 con il colpo di testa del neo entrato Mancini al 79', poi Cericola chiude definitivamente i conti al termine di una partita di grande corsa e qualità: slalom sulla sinistra, entra in area e scarica un bolide che trafigge Brusolin e regala il definitivo 2-0 al Ligorna.