Coppa Italia Serie D, poker Lavagnese all'esordio

Buona la prima per la Lavagnese che batte 4-1 il Cenaia in Coppa Italia trascinata dal solito Lombardi. Sotto un sole decisamente estivo e circa duecento spettatori la prima occasione è per la Lavagnese al 10', dalla sinistra tiro a giro di Lombardi, Baroni la respinge sui piedi di Sanguineti che serve Righetti il quale costringe l'estremo ospite alla deviazione in corner.

Nonostante un buon fraseggio degli ospiti al 19' splendida azione dei bianconeri, Sanguineti si libera sulla destra e serve centralmente Lombardi che deposita abilmente in rete per il vantaggio locale.

Al 32' azione fotocopia del primo gol bianconero, dalla destra Sanguineti serve lungo Lombardi sul secondo palo, la capocciata sembra vincente ma Baroni si supera e devia in corner.

Il Cenaia comunque non molla e sugli sviluppi di un contropiede la palla giunge a Bruzzi che si libera della marcatura e la deposita nell'angolino alto per il momentaneo pareggio.

Prima della chiusura c'è ancora la rete di Righetti che sfrutta abilmente lo scontro tra giocatori ospiti sull'ennesimo assist di Sanguineti.

Nella ripresa subito l'ingresso di Quilici al posto di Barsotti poi al 7' Signorini è bravo ad anticipare tutti sugli sviluppi di un corner ma la palla termina sul fondo e al 13' stessa sorte tocca alla conclusione personale di De Sagastizabal.

Al 16' nella Lavagnese Rizzo subentra a Righetti così come Zulian su Mulattieri al 22' e Lepri per Lionetti al 30'.

Dopo un solo minuti dall'ingresso in campo Lepri confeziona un bell'assist per Lombardi che realizza il 3-1 che di fatto chiude la partita, quindi mister Macelloni opera i quattro cambi rimanenti, Manfredi per Bruzzi, Benassi per Signorini, Di Giuseppe per Picchi e Perullo per Baroni a causa di crampi.

Al 42' il Cenaia rimane però in dieci a causa della gomitata, per fortuna senza conseguenze, sferrata da De Sagastizabal a Soplantai. Tre minuti dopo anche il neo entrato Rizzo entra nel tabellino dei marcatori grazie alla sgusciata sul filo del fuorigioco e al tap-in vincente nel sette.

Ultimi minuti e gloria anche per Omoregbe che subentra a Lombardi e Magonara che rileva Suarato.

Il tabellino di Lavagnese-Cernaia 4-1

?Reti: 19' Lombardi, 38' Bruzzi, 41' Righetti, 76' Lombardi, 89' Rizzo.

Lavagnese: Adornato, Sanguineti, Soplantai, Romanengo, Giammarresi, Berardi, Suarato (95' Magonara), Lionetti (75' Lepri), Righetti (61' Rizzo), Lombardi (90' Omoregbe), Mulattieri (67' Zulian).

A disposizione: Ragher, Avellino, Vianson, Ottonello. All. Alberto Ruvo.

Cenaia: Baroni (80' Perullo), Rossi, Barsotti (46' Quilici), Sanyang, Signorini (80' Benassi), Pasquini, Caciagli, Borselli, Picchi (80' Di Giuseppe), De Sagastizabal, Bruzzi (80' Manfredi).

A disposizione: Di Bella, Accordino, Malara, Bartolini. All. Massimo Macelloni.

Arbitro: Davide Cerea della sezione di Bergamo.

Assistenti: Lorenzo Jacopo Cattaneo della sezione di Bergamo e Marco Tonti della sezione di Brescia.

Ammoniti: al 50' Bruzzi e al 60' Righetti.

Espulso: all' 87' De Sagastizabal per scorrettezze.