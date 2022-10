Coppa Italia Serie C, data e orario di Entella-Montevarchi

Sarà ancora il Montevarchi l'avversario dell'Entella. I liguri ieri hanno battuto i toscani in campionato a domicilio 2-1 conquistando la terza vittoria di fila in campionato, ma all'orizzonte c'è un'altra sfida tra le due squadre. La partita infatti si giocherà anche in Coppa Italia di Serie C come da disposizioni della Lega Pro: La Lega Pro, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato date e orari del secondo turno di Coppa Italia serie C. L’Entella, qualificata grazie al successo ai rigori contro la Carrarese, affronterà l’Aquila Montevarchi. La partita si giocherà martedì 1 novembre allo stadio Comunale di Chiavari. Fischio d’inizio alle ore 18.00.

La vincente del match al turno successivo affronterà una tra Lucchese e Olbia, in campo mercoledì 2 novembre alle ore 16.00".

Nel primo turno l'Entella aveva battuto la Carrarese, sempre al Comunale di Chiavari ai calci di rigore con il portiere Borra grande protagonista.