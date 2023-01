Roma-Genoa 1-0: Dybala elimina il Grifone dalla Coppa Italia

La corsa del Genoa in Coppa Italia si ferma agli ottavi di finale contro la Roma. In un Olimpico con oltre 60mila spettatori i giallorossi battono il Grifone 1-0 grazie ad una perla di Dybala nel secondo tempo al termine di un lungo assedio in cui il Grifone ha provato a rispondere colpo su colpo combattendo su ogni pallone. Nella ripresa però è venuta fuori la maggiore qualità dei padroni di casa che volano così ai quarti di finale, per il Genoa ora testa solo al campionato e alla missione promozione, lunedì sera si riparte contro il Venezia.

Coppa Italia, Roma-Genoa 1-0, la cronaca

Gilardino cambia il Grifone che per la prima volta si schiera con il 3-5-2 in cui si rivede Coda dal primo minuto con Yalcin al suo fianco, ampio turnover in tutti i reparti con occasione dal primo minuto per Galdames, Czyborra, Sturaro, Badelj e Vogliacco. Il Genoa gioca a specchio rispetto alla squadra di Mourinho che non riesce a prendere subito le misure all'avversario, nel primo quarto d'ora i rossoblu giocano assolutamente alla pari rispetto al blasonato avversario, ma le emozioni all'Olimpico latitano, la prima è per Abraham che da buona posizione incrocia il destro ma Martinez mette in angolo.

La Roma sale di colpi dal 20' in poi e approfitta anche di alcuni errori in impostazione del centrocampo rossoblu per prendere d'assalto l'area di rigore degli ospiti che rischiano di capitolare al 32' con Pellegrini che calcia un rigore in movimento colpendo in pieno la traversa. Un minuto più tardi la grande occasione arriva anche per il Genoa con contropiede fulminante e Yalcin che dal centro dell'area tira fuori. Al 41' altro brivido sulla schiena di Martinez quando Kumbulla colpisce di testa e Abraham non arriva alla deviazione sotto porta.

Nella ripresa Mourinho si goca subito la carta Dybala al posto di Pellegrini e l'argentino entra subito in partita al 51' con un gran sinistro che Martinez che disinnesca il tiro deviando in calcio d'angolo. L'assedio giallorosso continua, ci provano anche Bovo e Kumbulla ma il Grifone si salva ancora. La Roma però spesso si sbilancia e così al 57' Coda ha spazio e corre verso l'area di rigore avversaria ma il suo tiro è debole e centrale. Gilardino dopo un'ora di gioco cambia e inserisce Frendrup, Strootman e Criscito ma non c'è nemmeno il tempo di rimettersi in ordine che Dybala colpisce: è il 65' quando il campione argentino va via a due difensori e infila un non perfetto Martinez.

Gilardino però non ha nessuna intenzione di arrendersi così a quindici minuti dalla fine inserisce Aramu per Galdames per dare più peso all'attacco. La Roma abbassa il ritmo e il Grifone prende campo senza però riuscire a farsi vedere dalle parti di Rui Patricio, finisce così 1-0 per la Roma che vola ai quarti di finale di Coppa Italia, la corsa del Genoa si ferma invece all'Olimpico.

Coppa Italia, Roma-Genoa 1-0 pagelle e voti

Reti: 65' Dybala

Roma (4-2-3-1) Rui Patricio 6; Mancini 7, Kumbulla 6, Ibanez 7; Zalewski 6 (75' Celik s.v.), Matic 6, Bove 6,5 (61' Cristante 5,5), El Shaarawy 6 (61' Spinazzola 6); Zaniolo 6,5 (85' Tahirovic s.v.), Pellegrini 7 (46' Dybala 7); Abraham 6.

Genoa (3-5,2) Martinez 6,5; Vogliacco 6, Bani 6, Dragusin 6,5; Sabelli 6, Sturaro 6 (64' Frendrup 6), Badelj 5,5 (64' Strootman 6), Galdames 6 (75' Aramu 6), Czyborra 5,5 (64' Criscito 6); Yalcin 5,5, Coda 6 (75' Puscas s.v.).

Arbitro: Paterna di Teramo.

Note: Ammoniti: Bove, Zaniolo, Czyborra, Bani