Coppa Italia Promozione: è il momento delle semifinali

Entra sempre più nel vivo la corsa per la conquista della Coppa Italia dedicata alle squadre che militano in Promozione. Domani, mercoledì 17 novembre si giocano le semifinali di andata, mentre la gara di ritorno è prevista per l’1 dicembre.

Le semifinali della Coppa Italia Promozione

Le due gare si giocheranno entrambe alle 20. La prima sfida sarà quella tra Bogliasco e Follo San Martino con i biancorossi reduci da due stop in campionato che gli hanno fatto perdere la testa della classifica nel girone A. La squadra di casa nel turno precedente ha avuto la meglio il Little Club James. Il Follo, che in Coppa ha eliminato con un doppio 3-1 il Magra Azzurri, è in crescita, in campionato è alle spalle del gruppo di testa, ma se dovesse continuare la striscia positiva, due vittorie e un pari nelle ultime tre, nessun traguardo gli sarebbe precluso.

Spettacolo in arrivo nell’altra semifinale in cui si affrontano Borzoli e Borghetto che ai quarti hanno eliminato Vallescrivia e Golfo Dianese. Si affrontano infatti due dei tre migliori reparti offensivi del girone A di Promozione, in due hanno segnato 46 gol in 9 giornate, così è probabile che nello scontro diretto ci sarà da divertirsi.

La strada verso la finale è tracciata, sono rimaste Borzoli, Borghetto, Bogliasco e Follo San Martino a sognare la Coppa Italia, solo due però avranno accesso sfida che vale la Coppa.