Coppa Italia Promozione, i risultati delle semifinali di andata

Una sfida scoppiettante e un’altra meno, con risultati che rimangono in bilico in vista del ritorno che si giocherà l’1 dicembre. E’questo il riassunto delle semifinali di andata della Coppa Italia di Promozione giocate questa sera.

Festival del gol in Borghetto-Borzoli

Come da previsione della vigilia è stato un vero e proprio show quello tra Borghetto e Borzoli. Due dei migliori attacchi del girone A del campionato si sono affrontati senza deludere le attese. Alla fine la gara è stata vinta dai biancorossi 3-2 dopo un primo tempo dalle mille emozioni. I padroni di casa partono fortissimo e dopo appena 35 minuti sono già sul 3-0. Carparelli e Di Lorenzo segnano due reti nei primi otto minuti, poi Condorelli sembra chiudere la gara ma così non è. Bomber Provenzano al 45’ riporta in partita i suoi, mentre a due minuti dall’inizio della ripresa Balestrino firma la seconda rete ospite e rilancia le possibilità di passaggio del turno del Borzoli.

Meno movimentato il match tra Follo San Martino e Bogliasco con gli ospiti che hanno le meglio per 1-0. I biancorossi vincono grazie alla rete di Orecchia tre minuti oltre il novantesimo, una zampata che serve a spezzare l’equilibrio proprio mentre tutto sembrava dover finire in parità. Anche in questo caso la qualificazione è ancora aperta.