Coppa Italia Promozione, decise le quattro semifinaliste

La Coppa Italia di Promozione ha dato i suoi verdetti: Bogliasco, Follo San Martino, Borghetto e Borzoli sono le quattro semifinaliste che tra il 17 novembre e l’8 dicembre si giocheranno un posto nella finale in programma il 6 gennaio 2022.

Coppa Italia Promozione, ecco le quattro semifinaliste

Nelle gare di ieri il Bogliasco vince 3-0 in casa contro il Little Club James con i gol di Orecchia e Baudo nel primo tempo e quello di Cimieri nella ripresa, passando il turno dopo l’1-1 dell’andata. Semifinale conquistata anche dal Borzoli che, forte del 3-0 della prima gara, elimina il Vallescrivia pareggiandoo 1-1, reti di Tosonotti e Lerini.

Tutto facile per il Borghetto che bissa il successo della prima partita (2-0) e batte ancora il Golfo Dianese questa volta 2-1 in casa. Gli ospiti ci provano e con Mehmetaj vanno in vantaggio ma vengono ribaltati nella ripresa da Di Lorenzo e dal solito Carparelli. L’ultima semifinalista è il Follo San Martino, il 3-1 dell’andata dava ampie garanzie contro il Magra Azzurri, nel ritrono è arrivato un altro successo con lo stesso punteggio che ha chiuso i giochi, i gol sono stati di Campani, Vanacore, Cupini, Conti.

La Coppa Italia rispecchia l’andamento del campionato di Promozione: Borzoli e Borghetto sono terza e seconda del Girone A, il Bogliasco è capolista nell’altro girone mentre il Follo San Martino, dopo qualche scivolone di troppo è quinto ma appare in forte risalita.